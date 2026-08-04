«Дед разбушевался»: Мизулина показала, как SHAMAN отчитал ее во время прогулки

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в понедельник, 3 августа, опубликовала видео, на котором ее супруг, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), сделал ей замечание во время прогулки по центру Москвы.
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