Патрушев объявил о совместных планах РФ и Бразилии в морских технологиях

На переговорах в Бразилиа Николай Патрушев, помощник президента России, обсудил с бразильскими коллегами перспективы сотрудничества в разработке передовых морских технологий, включая робототехнику и автономные системы.
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