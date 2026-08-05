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Царьград

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Патрушев объявил о совместных планах РФ и Бразилии в морских технологиях

Патрушев объявил о совместных планах РФ и Бразилии в морских технологиях

На переговорах в Бразилиа Николай Патрушев, помощник президента России, обсудил с бразильскими коллегами перспективы сотрудничества в разработке передовых морских технологий, включая робототехнику и автономные системы.

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