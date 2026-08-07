Росатом собирается продать долю в проекте АЭС «Аккую»

Переговоры с внешними инвесторами уже ведутсяРосатом ведёт переговоры о продаже доли в проекте атомной электростанции «Аккую» в Турции внешним инвесторам, пишут «Известия» со ссылкой на представителя госкорпорации.
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