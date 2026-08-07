iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Росатом собирается продать долю в проекте АЭС «Аккую»

Росатом собирается продать долю в проекте АЭС «Аккую»

Переговоры с внешними инвесторами уже ведутсяРосатом ведёт переговоры о продаже доли в проекте атомной электростанции «Аккую» в Турции внешним инвесторам, пишут «Известия» со ссылкой на представителя госкорпорации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии