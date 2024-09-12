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Times: Байден не даст наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

Times: Байден не даст наносить удары ракетами ATACMS вглубь России

Президент США Джо Байден не даст разрешения на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории, но, вероятно, не будет препятствовать применению британских и французских ракет дальнего действия Storm Shadow и Scalp, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

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