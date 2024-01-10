Самарцев предупредили об аномальных холодах

Гидрометцентр России объявил экстренное метеопредупреждение для жителей Самарской области. Согласно сообщению, в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на девять и более градусов.
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