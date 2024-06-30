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La Strada в Москве: ограничения движения запланированы на 30 июня

La Strada в Москве: ограничения движения запланированы на 30 июня

В воскресенье, 30 июня, временно ограничено в связи с проведением велогонки La Strada будет движение в центре Москвы Перекрытию с 7:00 до 16:00 подлежат следующие улицы: — улица Лужники; — Малый Устьинский мост; — Лужнецкая набережная; — Фрунзенская набережная; — Пречистенская набережная; — Кремлевская набережная; — Москворецкая набережная; — Гончарная набережная; — Краснохолмская набережная; — Саввинская набережная; — Ростовская набережная; — Смоленская набережная.

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