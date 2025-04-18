Тихо ждут ухода Путина: Покровители Чубайса готовятся к решающему дню - "ельцинская свора" метит на преемника

Лавров признал существование «пятой колонны» в рядах власти: «постараются свернуть все достижения» «Чиновники либеральных взглядов» выдали себя из-за переговоров с США «Мы вас видим и больше не делаем вид, что не замечаем», — фактически предупредил глава МИД России Сергей Лавров ту часть российской политической элиты, которая жаждет «вернуть всё, как было до».