ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Тихо ждут ухода Путина: Покровители Чубайса готовятся к решающему дню - "ельцинская свора" метит на преемника

Тихо ждут ухода Путина: Покровители Чубайса готовятся к решающему дню - "ельцинская свора" метит на преемника

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Комментарии
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J
Juri
у либерастов глаза закрыты?вспомните,как кая была Россия в 2000г.,помять тоже отшибло? Вот поэтому то и нужно выжигать это племя либерастов-ельцинистов!выковыривать и уничтожать!
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2 час.
Сергей Бирюков
Кстати, низкий курс рубля на руку именно этой пятой колонне - минимизировать издержки  по добыче ресурсов внутри страны. Отсюда вопрос: ЦБ к какой колонне относится?
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Расстрелы введите - и все они сдрыснут. РАССТРЕЛЫ.
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47 мин.
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