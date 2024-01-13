Диетолог Стародубова: апельсины помогают улучшить состояние сосудов и сердца По словам главного московского диетолога Антонины Стародубовой, употребление апельсинов благоприятно сказывается на состоянии сердца и сосудистой системы.
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