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Почему русские отказываются работать за 20 тысяч, предпочитая сидеть на пособии и пить?

Почему русские отказываются работать за 20 тысяч, предпочитая сидеть на пособии и пить?

Попав в сложную экономическую ситуацию, наш народ решил не жить дальше, а переждать. В результате мы вымираем pixabay.

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Дмитрий Самойленко
у нас 90 млн а на украине 40... че курил этот социолог???
сергей дружкин
срочно менять власть надо!
Александр Эфрос
Не власть менять надо, а выбивать дурь поганую из мозгов. И вернуть статью: за тунеядство!
Андрей Сергеевич
Да, дурь нужно выбивать из госдуры и прочих оккупационных органов, так называемой, "государственной власти"...
Strannik Weid
Автор себе представляет, что будет если повышать зарплату безмерно? Работодатель не будет повышать ее за свой счёт, он ее повысит за счет цены на товар.
Александр Эфрос
Уважаемый! Я с Вами не согласен. К сожалению, я знаю организацию ( и не одну), где наши соплеменники не хотят работать и за 80 000. Они, в данном случае, ищут з-ту в сотню. Как правильно говорил мне один узбек, работавший у меня, Александр, ты извини, но ваш народ потому беден, потому что вы не хотите работать, ищете где меньше затрачивается сил и любите пить, до сумашедствия. А мы, узбеки, согласны трудиться за половину вашей зарплаты, потому как это спасение наших семей от голода. И работал данный товарищ практически без ыходных, проживая в съемной квартире на 50 человек, отсылая почти все деньги домой. И так - 5 лет.
Андрей Сергеевич
Узбек с половиной зарплаты русского у себя на родине - богач. Так же как и русский с половиной зарплаты (скажем немецкой) у себя на родине - довольно обеспеченный человек. Цены в РФ - на уровне мировых, в отличии от Узбекистана, но зарплаты очень далеки...
Алексей Смирнов
Вот видите до чего довели людей. В старые времена этот узбек настучал бы Вам по голове. если бы Вы его без выходных работать заставляли. Стыдно Вам должно быть за эксплуатацию себе подобных. А что касаемо статьи "за тунеядство" , так после её введения большая часть собственников средств производства, торговых точек, различных инвесторов и банкиров попадут по суд. ведь труд предполагает либо действие, направленное на созидание. либо мыслительный процесс, способный принести пользу обществу.
Janna Daderko
Всё правда. И эту правду знают все. Надеются появится вождь который наведёт порядок. Нет у нас своего Махатмы Ганди не появится. Никто не даст нам избавленья.
ГАФовец
Надо не зарплаты повышать, а налоги снижать, тогда зарплаты автоматически сами поднимутся. Почти половину фонда оплаты труда съедают налоги, вот где основная проблема.
Андрей Сергеевич
Глупости... Зарплата будет ровно такой что-бы наёмный работнику не сдох раньше времени. Раньше рабочий получал процентов десять от созданной им прибавочной стоимости в виде зарплаты, а остальное в виде бесплатных и дотируемых благ. То нынче рабочий получает 2-4% и почти никаких бесплатных преференций... Посмотрите отчеты норникеля. Там указана производительность на каждого работника более 1,5 миллионов рублей и средняя з/п 80 тыр. То есть медианная зарплата, зарплата рабочего, выходит около 40 тыр. - менее 3% прибавочной стоимости! И никаких бесплатных квартир с мизерными ценами на ЖКХ, никаких продуктов питания дотируемых государством...
Dushka
и при союзе так же жили, и сейчас так. Не видно особой разницы. И никого рая на земле не припомню что то
Михаил Афонин
для понимания написанного пройдите на первоисточник, мир не меняется жид поучает как обустроить Россию
нина ромашкина
К социализму нужно возвращаться, граждане.

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