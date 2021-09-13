Почему русские отказываются работать за 20 тысяч, предпочитая сидеть на пособии и пить?

ЮлияПолитикаПочему русские отказываются работать за 20 тысяч, предпочитая сидеть на пособии и пить?Попав в сложную экономическую ситуацию, наш народ решил не жить дальше, а переждать. В результате мы вымираем pixabay.Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Самойленкоу нас 90 млн а на украине 40... че курил этот социолог???сергей дружкинсрочно менять власть надо!АЭАлександр ЭфросНе власть менять надо, а выбивать дурь поганую из мозгов. И вернуть статью: за тунеядство!Андрей СергеевичДа, дурь нужно выбивать из госдуры и прочих оккупационных органов, так называемой, "государственной власти"...Strannik WeidАвтор себе представляет, что будет если повышать зарплату безмерно? Работодатель не будет повышать ее за свой счёт, он ее повысит за счет цены на товар.АЭАлександр ЭфросУважаемый! Я с Вами не согласен. К сожалению, я знаю организацию ( и не одну), где наши соплеменники не хотят работать и за 80 000. Они, в данном случае, ищут з-ту в сотню. Как правильно говорил мне один узбек, работавший у меня, Александр, ты извини, но ваш народ потому беден, потому что вы не хотите работать, ищете где меньше затрачивается сил и любите пить, до сумашедствия. А мы, узбеки, согласны трудиться за половину вашей зарплаты, потому как это спасение наших семей от голода. И работал данный товарищ практически без ыходных, проживая в съемной квартире на 50 человек, отсылая почти все деньги домой. И так - 5 лет.Андрей СергеевичУзбек с половиной зарплаты русского у себя на родине - богач. Так же как и русский с половиной зарплаты (скажем немецкой) у себя на родине - довольно обеспеченный человек. Цены в РФ - на уровне мировых, в отличии от Узбекистана, но зарплаты очень далеки...Алексей СмирновВот видите до чего довели людей. В старые времена этот узбек настучал бы Вам по голове. если бы Вы его без выходных работать заставляли. Стыдно Вам должно быть за эксплуатацию себе подобных. А что касаемо статьи "за тунеядство" , так после её введения большая часть собственников средств производства, торговых точек, различных инвесторов и банкиров попадут по суд. ведь труд предполагает либо действие, направленное на созидание. либо мыслительный процесс, способный принести пользу обществу.JDJanna DaderkoВсё правда. И эту правду знают все. Надеются появится вождь который наведёт порядок. Нет у нас своего Махатмы Ганди не появится. Никто не даст нам избавленья.ГАФовецНадо не зарплаты повышать, а налоги снижать, тогда зарплаты автоматически сами поднимутся. Почти половину фонда оплаты труда съедают налоги, вот где основная проблема.Андрей СергеевичГлупости... Зарплата будет ровно такой что-бы наёмный работнику не сдох раньше времени. Раньше рабочий получал процентов десять от созданной им прибавочной стоимости в виде зарплаты, а остальное в виде бесплатных и дотируемых благ. То нынче рабочий получает 2-4% и почти никаких бесплатных преференций... Посмотрите отчеты норникеля. Там указана производительность на каждого работника более 1,5 миллионов рублей и средняя з/п 80 тыр. То есть медианная зарплата, зарплата рабочего, выходит около 40 тыр. - менее 3% прибавочной стоимости! И никаких бесплатных квартир с мизерными ценами на ЖКХ, никаких продуктов питания дотируемых государством...DDushkaи при союзе так же жили, и сейчас так. Не видно особой разницы. И никого рая на земле не припомню что тоМихаил Афониндля понимания написанного пройдите на первоисточник, мир не меняется жид поучает как обустроить Россиюнина ромашкинаК социализму нужно возвращаться, граждане.Комментировать
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