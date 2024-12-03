Экономисты оценили шансы России избежать судьбы Турции

Стремление Банка России сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) может быть продиктовано желанием не допустить того, чтобы российская экономика повторила судьбу турецкой или столкнулась со стагфляцией.
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