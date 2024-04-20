Премьер-министр Венгрии Орбан потребовал отставки лидеров ЕС Ирэн ОрлонскаяЕвропейские лидеры не смогли успешно реализовать ключевые экономические и политические цели, и теперь им предстоит передать свои полномочия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.