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Премьер-министр Венгрии Орбан потребовал отставки лидеров ЕС

Премьер-министр Венгрии Орбан потребовал отставки лидеров ЕС

Премьер-министр Венгрии Орбан потребовал отставки лидеров ЕС Ирэн ОрлонскаяЕвропейские лидеры не смогли успешно реализовать ключевые экономические и политические цели, и теперь им предстоит передать свои полномочия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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