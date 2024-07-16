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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Дорога от Алтушки станет сквозной

Дорога от Алтушки станет сквозной

Движение между улицами Хачатуряна и Дубнинской планируют открыть в III квартале Сегодня в столице строят 14 дорог «сквозь» железнодорожные пути, в их числе дорога под путями 1-го Московского центрального диаметра, соединяющая улицу Хачатуряна с Дубнинской улицей.

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