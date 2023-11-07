Запад начал признавать поражение Украины

Поддержка Украины становится не интересна все большему числу стран ЕС @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Евгений Поздняков На саммите Евросоюза не удалось согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.
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