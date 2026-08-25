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Рөстәм Миңнеханов Россия Героеның әти-әнисенә Алтын Йолдыз тапшырачак

Рөстәм Миңнеханов Россия Героеның әти-әнисенә Алтын Йолдыз тапшырачак

Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов махсус хәрби операциядә һәлак булган гвардия капитаны Тимур Гыймрановның әти-әнисенә Россия Герое Алтын Йолдызын тапшырачак.

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