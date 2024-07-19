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Закон, порядок, государство

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Житель Пензенской области уличен в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн рублей

Житель Пензенской области уличен в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн рублей

В ОМВД России по Бековскому району поступило сообщение о том, что на территории Сердобского участкового лесничества Пензенской области неизвестное лицо совершило незаконную рубку 57 деревьев породы дуб и 17 сосен.

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