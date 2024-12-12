Увидят ли Chainlink и Pepe значительный рост

Известный трейдер Бланц воспользовался социальной медиаплатформой X, чтобы поделиться оптимистичными прогнозами относительно Chainlink (LINK) и мемокоина Pepe (PEPE), предполагая потенциальный рост их стоимости.
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