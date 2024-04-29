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Эпоха великих отравлений, или Что такое «порошок наследников»

Эпоха великих отравлений, или Что такое «порошок наследников»

Период позднего Средневековья с XV по XVII века называют эпохой Великих географических открытий. Но не все знают, что это было и время самых яростных дворцовых интриг, а также вероломных убийств с помощью кинжала и яда.

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