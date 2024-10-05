В Лондоне установили табличку в честь латука, пережившего премьерство Трасс

Трасс возглавляла британское правительство 49 дней.фото: facebook.com/LizTrussMP (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ)--> Возле магазина в лондонском пригородном районе Уолтемстоу установили фальшивую табличку в память о том, что здесь был куплен салат-латук, который пережил премьерство Лиз Трасс.