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В Лондоне установили табличку в честь латука, пережившего премьерство Трасс

В Лондоне установили табличку в честь латука, пережившего премьерство Трасс

Трасс возглавляла британское правительство 49 дней.фото: facebook.com/LizTrussMP (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ)--> Возле магазина в лондонском пригородном районе Уолтемстоу установили фальшивую табличку в память о том, что здесь был куплен салат-латук, который пережил премьерство Лиз Трасс.

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