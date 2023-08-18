Роспотребнадзор не нашёл вредных веществ в воздухе после пожара на яхте в Петербурге

Здоровью местных жителей ничего не угрожает. Специалисты не нашли опасных веществ в пробах атмосферного воздуха, взятых на территориях возле петербургского яхт-клуба на Петровской косе, где в четверг полыхала двухпалубная яхта Fairline Squadron 74.