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Роспотребнадзор не нашёл вредных веществ в воздухе после пожара на яхте в Петербурге

Здоровью местных жителей ничего не угрожает. Специалисты не нашли опасных веществ в пробах атмосферного воздуха, взятых на территориях возле петербургского яхт-клуба на Петровской косе, где в четверг полыхала двухпалубная яхта Fairline Squadron 74.

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