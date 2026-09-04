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ИT-эксперт Лопатин: биометрия в смартфоне не заменяет сильный пароль

ИT-эксперт Лопатин: биометрия в смартфоне не заменяет сильный пароль

Эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал, почему биометрию в смартфоне не стоит считать полной заменой паролю.

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