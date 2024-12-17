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Тимур Гурцкая: «Динамо» уведомило агентов Дасы, что ему уже было бы неплохо искать команду. Есть вероятность отъезда Чавеса – за него готовы платить хорошие деньги»

– У «Динамо» 12 иностранцев. Для того, чтобы кого-то покупать, нужно кого-то продать. У Дасы и Бальбуэны заканчиваются контракты, осталось по полгода.

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