В Бийске водка остается самой дешевой среди городов Алтайского края

В среднем по региону стоимость литра водки в августе достигла 933,43 рубля Бийск четвертый месяц подряд остается городом с самой низкой средней стоимостью водки среди отслеживаемых территорий Алтайского края.
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