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В Бийске водка остается самой дешевой среди городов Алтайского края

В Бийске водка остается самой дешевой среди городов Алтайского края

В среднем по региону стоимость литра водки в августе достигла 933,43 рубля Бийск четвертый месяц подряд остается городом с самой низкой средней стоимостью водки среди отслеживаемых территорий Алтайского края.

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Silver Kont

А что вы хотели? Белокуриха - курортный город в предгорьях Алтая, в 70 километрах от Бийска, так что доставка туда с учётом нынешних цен на бензин ё-ё-ё  во сколько обходится....