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Царьград

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Альпинистов в КБР отбросило ударной волной на 300 метров: детали трагедии

Альпинистов в КБР отбросило ударной волной на 300 метров: детали трагедии

Не просто лавина: что произошло с альпинистами в горах КБР.Появились подробности трагедии в Кабардино-Балкарии, где 6 сентября произошло обрушение снежно-ледовой массы.

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