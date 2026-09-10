Альпинистов в КБР отбросило ударной волной на 300 метров: детали трагедии

Не просто лавина: что произошло с альпинистами в горах КБР.Появились подробности трагедии в Кабардино-Балкарии, где 6 сентября произошло обрушение снежно-ледовой массы.
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