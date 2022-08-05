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Нутрициолог Писарева объяснила, чем опасен переизбыток витамина D

Нутрициолог Писарева объяснила, чем опасен переизбыток витамина D

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила россиянам, чем опасен переизбыток витамина D. По словам специалиста, человек может испытывать проблемы с почками и печенью, а также такие симптомы, как тошнота, слабость, снижение иммунитета, зуд.

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