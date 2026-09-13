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Энцо Мареска: «Выиграть вдесятером – это нечто особенное, а еще более особенное – выиграть так дерби Манчестера. В перерыве говорил игрокам «Сити», что надо верить»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска доволен победой над « Манчестер Юнайтед » (1:0) на фоне удаления Филипа Фодена в 1-м тайме.

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