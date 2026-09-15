Новосибирская область получит дополнительно более 600 млн рублей на функционирование ЦКП "СКИФ"

Средства будут выделены из федерального бюджета.Новосибирская область получит дополнительно 608,8 млн рублей на запуск и опытно-промышленную эксплуатацию Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").
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