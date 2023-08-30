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Президент Alash Pride о запрете трансляций ММА в Казахстане: «Согласен, что это пагубно влияет на детей»

Данияр Каскарауов, президент лиги Alash Pride выссказался о запрете трансляций ММА В Казахстане: «Я полностью согласен с министром и надо было давно навести порядок, в том числе в YouTube.

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