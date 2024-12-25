Ролик RT про Деда Мороза набрал более 1 млн просмотров в Telegram

Видеоролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более 1 млн просмотров в Telegram-канале. / Источник: Марина Каширская © ИА REGNUM«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого.
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