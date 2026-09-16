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temapenza

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Стакан золы на ведро воды — только часть подкормки: что еще добавить малине перед зимним покоем

Чтоб последующей весной малина скорее пустилась в рост, ее кормят в сентябре после плодоношения. В этот момент кустарнику нужен фосфор и калий, находящиеся в древесной золе.

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