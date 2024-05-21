Летчик Попов: вип-персоны Ирана летели в одном вертолете по решению Раиси

Заслуженный военный летчик России, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в разбившемся вертолете помимо президента Ирана Эбрахима Раиси на борту находились и другие вип-персоны, невзирая на правила безопасности.