Летчик Попов: вип-персоны Ирана летели в одном вертолете по решению Раиси

Заслуженный военный летчик России, независимый эксперт Владимир Попов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в разбившемся вертолете помимо президента Ирана Эбрахима Раиси на борту находились и другие вип-персоны, невзирая на правила безопасности.
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