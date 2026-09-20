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Тульские новости

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Депутат Юрий Афонин проголосовал в Туле и поздравил молодого избирателя

Депутат Юрий Афонин проголосовал в Туле и поздравил молодого избирателя

Депутат Государственной думы от КПРФ, туляк Юрий Афонин рассказал, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы в родной Туле.

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