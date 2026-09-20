Депутат Юрий Афонин проголосовал в Туле и поздравил молодого избирателя

Депутат Государственной думы от КПРФ, туляк Юрий Афонин рассказал, что проголосовал на выборах депутатов Госдумы в родной Туле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Телефонные мошенн...
- АС В Туле подросток ...
- АС В Туле подросток ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым