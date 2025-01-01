В центре Санкт-Петербурга полиция провела рейд против сотен мигрантов

В центре Санкт-Петербурга полиция провела миграционный рейд. Об этом сообщает портал 78.ru. Также по информации "Фонтанки", проверку документов у иностранных граждан осуществляли полицейские и сотрудники ОМОН, в результате чего часть мигрантов была задержана.
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