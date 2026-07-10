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Запрет вращающихся антикрыльев «Феррари» и «Ред Булл» – не приоритетный вариант для ФИА (AutoRacer)

Итальянское издание AutoRacer сообщило, что запрет вращающихся антикрыльев «Феррари» и «Ред Булл» в данный момент не является приоритетным вариантом для ФИА.

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