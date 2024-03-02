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Несекретные материалы

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В Германии назвали разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост «вероятно, подлинным»

В Германии назвали разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост «вероятно, подлинным»

После появления в СМИ и соцсетях расшифровки записи разговора офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост с использованием дальнобойных крылатых ракет Taurus, военная контрразведка ФРГ начала расследование утечки беседы и «приняла все необходимые меры».

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Этот бундес сКвер всей пиндосне пример!? Ну что вашим предкам НАШИ ДЕДЫ в 1941-45 наваляли, и вы идиЕты ничего не поняли? Сделать дубль 2? Запомните недоделанные,  вам пощады не будет! Только дернитесь,  писец придёт незамедлительно!!!! Херня пропиндосовская!!!!
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10 час.
Владимир Байков
Видимо придётся снова эту немецкую погань уничтожить на этот раз до последнего колена.
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8 час.
Виктор Галкин
Сейчас не то время, границы не надо пересекать. С любой точки можно по ним е..... ть.
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8 час.

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