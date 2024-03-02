В Германии назвали разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост «вероятно, подлинным»

МП Михаил Пантюхин Этот бундес сКвер всей пиндосне пример!? Ну что вашим предкам НАШИ ДЕДЫ в 1941-45 наваляли, и вы идиЕты ничего не поняли? Сделать дубль 2? Запомните недоделанные, вам пощады не будет! Только дернитесь, писец придёт незамедлительно!!!! Херня пропиндосовская!!!!

Владимир Байков Видимо придётся снова эту немецкую погань уничтожить на этот раз до последнего колена.