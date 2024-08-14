Холли Берри посетила премьеру в прозрачном платье без нижнего белья

57-летняя артистка любит пикантные наряды. Обладательница «Оскара» в свои 57 лет показывает молодым актрисам, как надо заводить публику! Холли Берри посетила премьеру фильма «Наш человек из Джерси» в Лос-Анджелесе в откровенном образе.