Холли Берри посетила премьеру в прозрачном платье без нижнего белья

57-летняя артистка любит пикантные наряды. Обладательница «Оскара» в свои 57 лет показывает молодым актрисам, как надо заводить публику! Холли Берри посетила премьеру фильма «Наш человек из Джерси» в Лос-Анджелесе в откровенном образе.
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