Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ группировки российских войск «Центр» с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавшие продвижению штурмовых подразделений на красноармейском направлении.
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