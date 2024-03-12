Телефонные мошенники украли у туляков больше семи миллионов рублей

За прошедшие сутки у шести жителей Тульской области мошенники украли денежные средства. По информации пресс-службы регионального Управления МВД России, общая сумма ущерба составила 7 118 300 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии