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Компании Москвы встретятся с партнерами из 22 стран в 2024 году

Компании Москвы встретятся с партнерами из 22 стран в 2024 году

Известия/Эдуард Корниенко Столичные компании в 2024 году смогут принять участие в 14 международных выставках и 21 бизнес-миссии в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

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