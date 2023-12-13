Компании Москвы встретятся с партнерами из 22 стран в 2024 году

Известия/Эдуард Корниенко Столичные компании в 2024 году смогут принять участие в 14 международных выставках и 21 бизнес-миссии в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии