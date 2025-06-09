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Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению граждан, воюющих на Украине

Спецслужбы Чехии готовятся к возвращению граждан, воюющих на Украине

Источники сообщают, что власти стремятся просчитать все риски, поэтому создали рабочую группу.Чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, воевавших в Украине, включая чехов и украинских военных, чьи семьи проживают в Чехии.

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