Российские военные отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции. «На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке ведомства.