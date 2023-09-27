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Российские военные отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции. «На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке ведомства.

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