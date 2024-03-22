Каланхоэ шизофилла, какалия дура, аристолохия, ебельмания желтошиповая, лох серебристый, анемона бухарика, трахелоспермум, хуерния – чудесные растения, на которые вы, возможно, никогда не обратите внимания из-за их названий

﻿﻿Каланхоэ шизофила, Какария твердая, Эбермания желтая колючая, Одиннадцать серебристая, Ветреница бухарская, Трахелоспермум, Герния – удивительные растения, на которые вы, возможно, никогда не обратите внимание из-за их названий.