Каланхоэ шизофилла, какалия дура, аристолохия, ебельмания желтошиповая, лох серебристый, анемона бухарика, трахелоспермум, хуерния – чудесные растения, на которые вы, возможно, никогда не обратите внимания из-за их названий

Каланхоэ шизофила, Какария твердая, Эбермания желтая колючая, Одиннадцать серебристая, Ветреница бухарская, Трахелоспермум, Герния – удивительные растения, на которые вы, возможно, никогда не обратите внимание из-за их названий.
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