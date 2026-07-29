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Аргументы недели

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Архивы ФСБ против ордена Зеленского: что сделал Симчич в 1944 году

Архивы ФСБ против ордена Зеленского: что сделал Симчич в 1944 году

Главарь банды УПА* Мирослав Симчич, которому Зеленский дал звание Героя Украины, в 1944 году командовал убийствами мирных поляков, следует из раскрытых архивов ФСБ.

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