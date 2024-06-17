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Скучная победа Англии, фанатские беспорядки на Евро-2024, Самсонова взяла 5-й титул, Хвича хочет покинуть «Наполи» и другие новости

Скучная победа Англии, фанатские беспорядки на Евро-2024, Самсонова взяла 5-й титул, Хвича хочет покинуть «Наполи» и другие новости

1. В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Англия в скучном матче обыграла Сербию (1:0), Дания упустила победу над Словенией (1:1), Польша уступила Нидерландам (1:2).

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Лена Мисько
Респект таким парням: Джуд и Трент посвятили забитый мяч Квинси Промесу
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4 час.
Лена Мисько
Румынские болельщики на матче с Украиной скандируют &quot;Путин!&quot;
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4 час.
Лена Мисько
Румынский перфоманс на Евро: - вывесили флаг ДНР на игре с Украиной - скандировали &quot;Путин! Путин!&quot; на игре с Украиной - разнесли эту самую Украину 3:0 p.s. украинский перфоманс пока ограничился косяком с румынским флагом на игровой футболке сборной...
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4 час.

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