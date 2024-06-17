Скучная победа Англии, фанатские беспорядки на Евро-2024, Самсонова взяла 5-й титул, Хвича хочет покинуть «Наполи» и другие новости

1. В 1-м туре группового этапа Евро-2024 Англия в скучном матче обыграла Сербию (1:0), Дания упустила победу над Словенией (1:1), Польша уступила Нидерландам (1:2).
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