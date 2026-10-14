Российские наработки по роям БПЛА превосходят мировые — глава РАН

Создаваемые российскими учеными разработки по роям беспилотников превосходят мировые аналоги, о чем заявил глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.
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