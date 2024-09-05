В Белгородской области формируется добровольческий отряд «Барс-Белгород»

Министерством обороны Российской Федерации совместно с Администрацией Губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд «Барс-Белгород», об этом 5 сентября сообщает пресс-служба военного ведомства.
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