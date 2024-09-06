Александр Сайгин: Ура-патриоты оказались не готовы к аскезе

Общество потребления в современной России выглядит совсем не так, как некоторым казалось. Одним из популярных нарративов условно патриотической среды все нулевые годы был миф о существовании какого-то особого «общества потребления», растленного иностранными благами, которое обязательно должно проиграть «конституирующему другому» ни много ни мало — страну.
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