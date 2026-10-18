Двукратный чемпион России Евгений Семененко поделился ожиданиями от этапа Гран-при в Китае. – Как узнал новость о приглашении на этап Гран‑при в Китае? – Не могу сказать, что эта новость была шокирующая и одномоментная, потому что ходили слухи, что, возможно, кто‑то снимется.