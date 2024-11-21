У исторической сцены Мариинского театра собрались десятки людей. В 11:30 начнётся гражданская панихида по премьеру балета Владимиру Шклярову.
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У исторической сцены Мариинского театра собрались десятки людей. В 11:30 начнётся гражданская панихида по премьеру балета Владимиру Шклярову.