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Дом премьер-министра Пакистана сдается в аренду для спасения экономики страны

Южная Корея и Пакистанский совет по сельскохозяйственным исследованиям будут разрабатывать технологии для улучшения производительности аграрного сектора Исламской Республики; для посадки на рейсы внутренних авиаперелетов в Пакистане теперь обязательно предъявление сертификата о вакцинации; Исламабад «настороже» в связи с тем, что Индия приняла председательство в Совете Безопасности ООН; гостевое крыло и лужайка дома премьер-министра Имрана Хана предлагаются в аренду всем желающим — об этих и других событиях последней недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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