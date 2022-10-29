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Колосков заявил, что у украинки отобрали антироссийский баннер на Кипре по правилам УЕФА

Колосков заявил, что у украинки отобрали антироссийский баннер на Кипре по правилам УЕФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент, произошедший на матче Лиги Европы между кипрским АЕКом и киевским "Динамо", когда стюард отобрал у украинской болельщицы антироссийский баннер.

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